Escuela Rítmica, entre las mejores

La escuela Rítmica UAT Reynosa regresó a casa con un campeonato y un subcampeonato del evento Estatal de Gimnasia Rítmica que se desarrolló en Tampico. Lia Sotelo Ortega subió a lo más alto del podio en el All Around mientras que Reginna Valencia Valencia se colgó la medalla de plata también en All Around.

El nivel de competencia fue elevado ya que participaron las 25 mejores deportistas del estado.

Hubo alumnas que no subieron al podio pero eso no quita su gran desempeño; Antonella Rodriguez Corpus finalizó en el sexto lugar en la prueba con Pelota, Angelina Mendoza Aguilar fue noveno lugar en la prueba con Aro, Susei Miranda Uscanga ocupó el décimo lugar en Aro, Renata Rodriguez Corpus terminó en el puesto 11 en Aro. También participaron en Quinteta FMG A; Dayana Gonzalez, Renata Trejo, Jaqueline Santamarina y María José Juárez.

En Quinteta C; Marian Landin, Sujeydi Hernández, Camila Gutierrez, Alondra Martagon y Celeste Rivera, quienes presentaron su Estatal categoría VII con un gran fogueo.

Las gimnastas siguen en competencia buscando mejorar el ranking para los Campeonatos Nacionales.