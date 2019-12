"Escuela Mexicana debe evitar memorización en enseñanza"

México.- La Nueva Escuela Mexicana debe erradicar la memorización y, por el contrario, debe fortalecer la capacidad creativa, la planeación y la innovación para lograr una educación de excelencia, señaló el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz.

"No más información de memoria, no más recetas, no más pautas que ya son viejas, sino buscar que el estudiante sea un estudiante transformador de su vida porque sólo transformando su vida va a transformar a su comunidad y va a transformar a la nación", enfatizó.

Durante la inauguración del Foro de Educación Media Superior y Superior Tecnológica México-China, coincidió en que desde la Nueva Escuela Mexicana se debe fortalecer el acceso al conocimiento y la innovación, a fin de detectar el talento, la capacidad creativa y el innovar de los estudiantes.

"Se ha planteado una escuela inclusiva, una escuela que busque la equidad que hoy no tenemos en el país", dijo Arroyo Ortiz, quien sostuvo que el Acuerdo Educativo Nacional se diseñó con todos los docentes, pues "la idea es que discutamos con ellos cómo es que vamos a fortalecer los instrumentos de acceso al conocimiento para construir en cada joven la pasión por el aprendizaje permanente".

En su oportunidad, el embajador de China en México, Zhu Qingqiao, indicó que el país asiático tiene 11 mil 700 institutos de educación vocacional, casi mil carreras diferentes y 27 millones de estudiantes.

Abundó que dichos centros educativos ofrecen apoyos a los egresados de secundaria que no pueden seguir sus estudios, lo que se ha traducido en la obtención de reconocimientos internacionales. "Esperamos que los dos países puedan reforzar el intercambio y cooperación de la educación vocacional para capacitar a un mayor número de estudiantes talentosos y calificados".

Asimismo, hizo ver la importancia de mirar a la educación vocacional como una opción estratégica para impulsar el emprendimiento para los jóvenes en los países en vías de desarrollo y desarrollo.