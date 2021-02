Escudriñan en las vidas de astronautas pioneros

LOS ÁNGELES, EU.- Cuando en 1961 el presidente John F. Kennedy pidió a Estados Unidos que dirigieran todos sus esfuerzos para colocar al primer humano en la Luna, la imaginación de todo el planeta se disparó en especulación sobre cómo podrían lograrlo. Con la misión de registrar lo anterior, El libro de Tom Wolff The Right Stuff se publicó en 1979, provocando una película en 1983 y ahora la serie streaming "Los elegidos de la gloria" emitida por DisneyPlus en su subcanal NatGeo.

"´Los elegidos de la gloria´ jala cortina del concepto mítico del héroe americano y nos dice que ellos también fueron seres humanos con defectos. No fueron perfectos y eran muy competitivos. La verdad, no solamente estaban pensando en el slogan de los años 60, ´América Primero´, cuando debían ganarle el asiento a su colega piloto en la misión a la Luna. Creo que México va ver cómo esta serie aterriza a estos astronautas y no los deja como dioses, mientras que a la vez sigue mucho por qué admirarlos y seguirles diciendo héroes", comparte a EL UNIVERSA, la actriz Shannon Lucio, quien interpreta a Louise, esposa del condecorado Alan Shepard.

Producida por la división de series con actores de NatGeo, "Los elegidos de la gloria", cuenta en su primera temporada de 8 episodios, los inicios de la NASA y su entrada a la carrera espacial contra la Unión Soviética, por alcanzar la Luna primero. Los programas Mercury y Geminy, que requerían a los mejores pilotos de prueba en Estados Unidos, tenían en su agenda primero poner a un estadounidense en órbita y luego desarrollar la tecnología para que en las misiones Apollo, conseguir que un cohete llegara al satélite natural de la tierra y ahí poder plantar su bandera, caminar y tras una serie de experimentos, regresar a salvo a casa.

"Nuestra pasión como productores, fue poder contar al mismo tiempo el drama de la NASA por ganarle a los rusos en su carrera por la Luna; pero a la vez poder conocer a estos pilotos con sus esposas e hijos. Hay temas de infidelidad, de engaños, de negligencia e incluso de tragedia. Igual está el escrutinio de revistas como Life y las televisoras, que buscaban revelar los "pecados" o errores de estos futuros astronautas, para cuestionar si tenían los méritos de representar a los Estados Unidos frente a la opinión pública nacional e internacional", comparte la productora ejecutiva Jennifer Davisson, con un grupo de realizadores que incluyen al ganador del Oscar, Leonardo DiCaprio como productor.

Los nombres de los astronautas Alan Shepard, Gus Grissom, Scott Carpenter, Gordon Cooper, Deke Slayton, Wally Schirra y John Glenn, primer estadounidense en orbitar la tierra, fueron los 7 conocidos como "Los elegidos", cuyas hazañas y sacrificios, dieron el combustible para las misiones Apollo XI, que culminaron en 1969 cuando Neil Armstrong y Buzz Aldrin alunizaron.