Escudo anti-Covid

Como ya aprendimos a tratar el virus, los tenemos en domicilio, en tratamiento, antes de que caigan en insuficiencia respiratoria les damos medicamento y salen adelante”. Armando Covarrubias, Medicina preventiva del ISSSTE

Armando Covarrubias Treviño, coordinador de medicina preventiva del ISSSTE en Reynosa y parte del equipo Covid, comentó que a la fecha se han atendido a mil 118 casos, de los cuales 700 positivos, 200 internados y 16 fallecimientos.

Señaló que por el momento no se tienen casos de Covid internados, ya que hubo cuatro personas, pero eran por fractura de cadera, insuficiencia renal, a todos se les hizo la prueba y salió negativo.

“Ahorita está la sala de Covid lista, nos volvieron a dar contrato para los que estamos en Covid para las enfermeras y los médicos, ya somos un equipo, pero ya estamos listos esperando, todo el paciente que llegue pasa, se le toman la temperatura, se le da antibacterial y ya pasa a consulta, ahora estamos abocados al filtro sanitario”, dijo.

APRENDIZAJE

Se han tenido alrededor de cuatro casos positivos en el último mes, pero les ha ayudado que han avanzando en aprender cómo tratar ahora a los pacientes.

Y argumentó: “Pero como ya aprendimos a tratar el virus, no se si mutó o no mutó, pero ya aprendimos los tenemos en domicilio, en tratamiento, antes de que caigan en insuficiencia respiratoria les damos medicamento y salen adelante”.

Covarrubias Treviño, recalcó que se ha aprendido a tratar el virus, ya que todo era diferente cuando se presentaron los primeros casos, donde no les dejaban usar ciertos medicamentos.

“Empezamos aprender a tratar los casos y ahora tenemos mucho control contra esta enfermedad, claro que al momento que haya más contagios al salir a las calles, el abrir los negocios que es necesario, pero puedes con todas las medidas de prevención”, expresó.

El médico del ISSSTE, exhortó a las familias para que sigan dando importancia a las medidas preventivas, usando el cubrebocas, sana distancia y lavado de manos.

“Que cuiden mucho eso porque toda la población, todos nosotros a veces no relajamos, se nos olvida eso, sencillo que el saludo familiar debe ser de lejos”, dijo.

NO HAY TEMOR

Recalcó que se reconoce la labor que han hecho los médicos, los que se han quedado en la primera linea de batalla.

“La policía que se encargue de la delincuencia, no es posible que un policía le tenga miedo a un delincuente, no es posible que un médico le tenga miedo a un virus, se supone que para es usamos la bata, que es el primer método de barrera, sales del hospital te quitas la bata, los guantes y no andar saludando”, recalcó.

Exhortó a que se sigan cuidando de las enfermedades como del dengue, Covid y la influenza, ya que si te cuidas del Covid se cuidan en automático de la influenza.