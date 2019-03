´Escuchemos a la naturaleza´

A sus 14 años y sin haber recibido clases profesionales de dibujo, Marisol Arteaga Morales, originaria de Reynosa, se convirtió en la ganadora de un concurso de dibujo y seleccionada nacional.

Su talento la llevó durante una semana a La Selva Lacandona, en Chiapas, junto con otros jóvenes del país para tomar conciencia de lo importante que es cuidar la flora y la fauna.

Ahora desea que este mensaje sea recibido por las autoridades locales.

"Aquí en la ciudad no tenemos muchos árboles, es muy triste salir a la calle y ver las calles con pastizales bajos, yo por ejemplo en mi colonia me desespero que si planto un árbol nuestros vecinos no lo cuidan; creo que la naturaleza nos está pidiendo ayuda y no sabemos escucharla".

Su dibujo titulado "Mi amor a la naturaleza" incluye algunos animales en peligro de extinción, como el cocodrilo, la nutria, el tucán, y el jaguar, abrazados por las alas de una guacamaya, de las que sólo quedan 40 especies a nivel mundial.

A través de sus trazos donde destaca el verde, amarillo, rojo y azul pueden verse además flores, aves, cascadas u otros elementos de la naturaleza.

La joven usó los mismos colores que un par de meses antes su mamá le compró para acudir a la escuela.

"Nos enteramos del concurso por un anuncio en la televisión, mi mamá como sabe que dibujo me dijo que intentara; nos llegó un correo donde nos dijeron que fui la ganadora a nivel estatal y que era seleccionada junto con otros jóvenes para acudir al la presentación que se realizaría en Chiapas; fue un viaje de una semana muy emocionante", relató.

Marisol dibuja desde los 6 años cuando en su afán por aprender a escribir comenzó con círculos pequeños que se convirtieron en flores, con rayas que concluían en ramas de árbol y que ahora, fungen como parte de los murales de preservación de la Selva Lacandona.

"Creo que los adolescentes deberíamos aventurarnos más por lo que nos gusta, e intentarlo; no hay que quedarnos con el miedo, aún no puedo creer que uno de mis murales esté en la entrada de este lugar tan importante para el país", comentó emocionada.

En su hogar cuenta con un estudio improvisado de dibujo en el que las portadas de los cuadernos, libros, reverso de hojas de estudio y tareas ya revisadas son su mejor lienzo.

Actualmente estudia el tercer año en la Secundaria Carlos Morales Sánchez y planea prepararse en artes para demostrar que en Reynosa existen jóvenes preocupados por el medio ambiente.