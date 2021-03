"¡El trabajo no se detiene los sábados! Un agradecimiento especial a ´King of Cutz´ por organizar nuestra charla de barbería ´Gettin Faded with 12´. No hay ningún secreto, solo tienes que salir y tener conversaciones honestas. Gran trabajo del Departamento de Policía de Dallas para organizar estos poderosos eventos", tuiteó el jefe de esa oficina, Eddie García.