Escriturarán a Semar y estados Corredor del Istmo

"¿Cómo blindarlo para que al paso del tiempo no se retroceda? Que no vayan a querer privatizar el ferrocarril del Istmo o privatizar los puertos, ¿Cómo le vamos hacer para que siempre sea de la Nación, que siempre esté bajo el dominio de la Nación este proyecto?, De ahí que ya tenemos la idea inicial de que el complejo quede bajo custodia de la Secretaría de Marina y de los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz", dijo.

"Van a ser los dueños de este proyecto, se va a escriturar a la Secretaría de Marina y a los cuatro estados porque incluye el ferrocarril de Palenque a Coatzacoalcos, incluye también el Ferrocarril del Istmo a Tapachula. Entonces, se le va a entregar a la Secretaría de Marina y a los cuatro estados con un plan para que las utilidades sean en beneficio de los trabajadores de Marina y los trabajadores al servicio del Estado en Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca. Esto es blindarlo, una empresa que no puedan deshacer y que no puedan privatizar".

López Obrador insistió en criticar la privatización de bienes nacionales que se registró en sexenios anteriores.

Sin embargo, en esta ocasión, comparó la "ola privatizadora" con las olas que ha registrado la pandemia de Covid-19.

"Entonces, si ya nos salvamos de milagro de la primera oleada, de la primera etapa de privatización, tenemos que protegernos. Esto es como el Covid, ya llevamos dos etapas y no queremos la tercera por eso nos estamos vacunando y van a vacunarse a todos los mexicanos para protegernos por si viene de nuevo otro rebrote, el tercero", manifestó.

"Tenemos que cuidarnos, pues lo mismo, hay que vacunarnos dejando bien blindado todo lo que hagamos, para que no haya retrocesos, que no regrese la privatización que es sinónimo de corrupción, es saqueo, por eso tenemos que dejar en custodia esta empresa, este complejo de la Secretaría de Marina que cuiden los puertos y de los gobiernos estatales".

El Jefe del Ejecutivo anunció que regresará a la zona en tres meses, con la finalidad de firmar los decretos que permitirán reducir la tasa impositiva de IVA e ISR en el corredor, con la finalidad de que las empresas aprovechen los estímulos fiscales para invertir en la región.

La cortina

Por otro lado, en medio de la polémica por el cierre de la frontera sur anunciado ayer por la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Presidente reconoció que el desarrollo industrial que se pretende impulsar en el Istmo, tiene como finalidad evitar que mexicanos y centroamericanos se vean obligados a migrar a Estados Unidos.

"Ya lo que se está haciendo en los puertos está dando mucho trabajo, está generando empleos, pero se propone, se busca, que en el Istmo haya mucho trabajo, es como construir una cortina de desarrollo para que en esta región del País se detenga a quienes no tienen posibilidad de empleos en sus lugares de origen, en vez de seguir su camino hacia el norte que aquí tengan trabajo, ese es el propósito", dijo.

"Primero, desde luego que tengan trabajo quienes viven en las comunidades de los pueblos del Istmo, de los estados de Oaxaca y de Veracruz, pero también que haya opciones para migrantes, que en vez de apostar a cruzar la frontera y correr todos los riesgos que eso implica, que puedan tener aquí empleo, ese es el propósito que tiene este programa, vamos a continuar apoyando, que no falte el presupuesto para estas obra".

El acicate

Durante la inauguración de un puente vial en el puerto de Pajaritos, el Mandatario federal aprovechó para lanzar un acicate a su Gobierno y advertir que todas las obras y proyectos deberán estar concluidos en el 2023, es decir, un año antes de concluir su mandato.

En su discurso, reconoció que le preocupa cuando un funcionario de su Administración le informa que la construcción de una obra podría concluirse en el último año de su sexenio, ya que no quiere dejar nada inconcluso como se ha hecho en el pasado.

"Por eso nosotros hemos decidido no iniciar nada que no se vaya a terminar antes del 24, nada. Cada vez que me dicen que vamos a terminar en el 24, me preocupa, porque yo quiero que todo lo terminemos en el 23, por cualquier imprevisto", aseveró.

"En el 23 tienen que estar las refinerías modernizadas, tiene que estar la nueva refinería de Dos Bocas, tiene que estar la planta coquizadora de Tula, porque en el 23 tenemos ya que dejar de comprar petróleo, gasolinas al extranjero, no vamos a seguir comprando combustible, vamos a procesar toda nuestra materia prima pero a finales del 23, ese es el plan. A finales del 23 tiene que estar operando el Tren Maya y a finales del 23 tiene que quedar terminado este proyecto completo".