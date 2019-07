Escribirá cómic de ´El Guasón´

Ciudad de México.

John Carpenter, director de "Halloween", trabajará con DC Cómics para desarrollar una historieta sobre "El Guasón", reportó NME.

El cómic formará parte de la serie "Year of the Villain" y se tiene previsto que salga a la venta el próximo 9 de octubre.

Carpenter escribirá la historieta junto a Anthony Burch, con quien trabajó anteriormente para desarrollar la novela gráfica "Big Trouble in Little China: Old Man Jack".

"´El Guasón´ es el mejor villano de todos. Este nuevo cómic lo pondrá en una misión para recuperar su arrogancia en un mundo que se echó a perder por burlarse de todos", declaró el cineasta.