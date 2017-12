Escribió las mejores frases de Leia

Madrid, España

A un año de la muerte de Carrie Fisher, aún quedan algunos secretos detrás de su papel en Star Wars 8. Y es que además de protagonizar la película, Fisher también ejerció de guionista improvisada y fueron suyas algunas de las frases más ingeniosas que el director y guionista del filme, Rian Johnson, atribuye a la Princesa Leia.

En declaraciones a People, Johnson confesó que algunas frases de Leia en la película se le habían ocurrido a la propia Fisher. Entre ellas, una frase que la actriz dice en referencia a su peinado cuando su personaje se encuentra con su hermano, Luke Skywalker (Mark Hamill).

Pero esta no fue la única frase que Fisher aportó al guión. Hay otra escena, esta vez con la Vicealmirante Holdo (Laura Dern), en la que ambas están a punto de pronunciar la famosa frase: “que la fuerza te acompañe” y Leia finalmente dice: “dilo tú, yo ya lo he dicho muchas veces”.

El director también explicó que Fisher tuvo mucha más influencia en la película que solo esas dos frases, ya que cada parte de su actuación se hizo a partir de sus ideas.

Se sentaba con ella y después de una hora había llenado páginas y páginas escribiendo ideas y frases ingeniosas que ella diría, confesó Johnson.

Y era entonces cuando intentaba encajar todo eso en el guión.

Además, Johnson también habló sobre las críticas de los fans y aseguró: “no me lo tomo como algo personal si un fan reacciona negativamente y me ataca en Twitter. Está bien, es mi trabajo. Cada fan quiere una cosa que otro no quiere y es difícil ue todos coincidan”.

Con “Star Wars: The Last Jedi” triunfando en carteleras, se cumple un año de la muerte de Carrie Fisher, quien terminó de rodar la octava entrega de la saga antes de morir. Y como no podía ser de otra manera, el filme en el que la acompañan Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill, Andy Serkis, John Boyega, entre otros, está dedicado a ella.