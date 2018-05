Escribió en libro plan de masacre

SANTA FE, TEXAS

El estudiante de Texas que está acusado de abrir fuego con la escopeta y pistola de su padre en una secundaria de Santa Fe, causando 10 muertos y una decena de heridos, describió los planes de su ataque en un diario, incluso planes para quitarse la vida, y publicó en Facebook la foto de una camiseta que decía en inglés "Nacido para matar".

No estaba claro de momento cual fue el móvil, pero el gobernador de Texas Greg Abbott dijo que Dimitrios Pagourtzis, de 17 años, escribió sus planes en un diario en su computadora y celular, los cuales fueron obtenidos por la policía. Eso contrastó con los detalles ofrecidos por sus amigos, que decían que él era un joven reservado y un atleta que había hablado sobre tener armas pero no sobre matar personas.

Quizás fue lo que Pagourtzis esperaba que ocurriera, porque según una declaración que dio el viernes _cuando fue acusado de asesinato punible con la pena de muerte_ él no mató a los estudiantes que le caían bien, "para que su versión de lo ocurrido pudiera salir a la luz".

"Él no solo quería cometer la masacre sino también quería quitarse la vida tras el tiroteo", dijo Abbott, agregando que Pagourtzis dijo a las autoridades que él "no tuvo el valor" de suicidarse.

Pagourtzis estaba detenido en la cárcel del condado de Galveston sin posibilidad de salir libre bajo fianza por los cargos, dijo el sheriff del condado Henry Trochesset. Abbott dijo que las dos armas que se usaron en el ataque eran del padre del acusado y que fueron adquiridas legalmente.

No se supo de momento si el padre supo que su hijo había tomado las armas.

El gobernador agregó que los agentes hallaron un coctel Molotov y otros explosivos en la casa del presunto atacante, en un vehículo, en los alrededores de la escuela y lugares aledaños.

Abbott dijo en una conferencia de prensa que "contrario a Parkland, contrario a Sutherland Springs, no hubo esos tipos de indicios de peligro".

Él se refirió a la masacre ocurrida el 14 de febrero en Florida y al tiroteo dentro de una iglesia en un pueblo cerca de San Antonio en noviembre. Abbott dijo que una investigación preliminar indica que Pagourtzis no tenía antecedentes penales: ningún arresto ni confrontaciones con los agentes de la ley.

El mismo perfil de Facebook que incluía fotos de la camiseta "Nacido para matar" _que Pagourtzis usó el viernes, según dijo uno de sus compañeros dijo al diario The New York Times_ dice que Pagourtzis planeaba ingresar al Cuerpo de Infantería de Marina el próximo año, pero esa fuerza militar dijo a The Associated Press que revisó sus archivos y que no halló a nadie con ese nombre, ni como recluta ni en su lista de solicitudes tardías.

Una mujer que respondió a una llamada a un número asociado a la familia Pagourtzis no quiso hablar con la AP. "Por favor no nos llamen. Dennos un tiempo. Gracias", dijo.

Los compañeros de clase de Pagourtzis lo describieron como tranquilo y ávido jugador de videojuegos que muchas veces usaba gabardinas y botas negras en clase. Jugó para el equipo de la escuela y bailaba como parte de un grupo de una iglesia. Quienes lo conocieron dijeron estar conmocionados de enterarse que él tuviera algo que ver con la masacre.

"Todos moriremos alguna vez"

Pagourtzis encarna el perfil de esos asesinos que aparentemente nadie se esperaba que podían cometer una atrocidad, pero que dejan un reguero de indicios violentos. No tenía antecedentes penales ni había levantado ninguna sospecha. "Las alertas previas eran inexistentes o muy imperceptibles", dijo a la prensa el gobernador de Texas, Greg Abbott.

El rastro de Pagourtzis en las redes sociales aflora el perfil de un joven obsesionado con la violencia. En Facebook, aparece en fotografías con una gabardina con insignias nazis, comunistas y fascistas. En otra imagen en Instagram, con una leyenda que reza: "Todos moriremos alguna vez". También mostró interés en alistarse a los Marines.

En la escuela, Pagourtzis era un chico solitario y reservado y a menudo víctima de acoso, según cuentan algunos de sus compañeros a The Dallas Morning News. Pero nadie vio en él alguien violento. "Era realmente silencioso y vestía una especie de gabardina todos los días", explicó Mateo Twilley, de 15 años. Solía llevar una chaqueta y botas negras. Jugaba en el equipo de fútbol americano del colegio y su graduación estaba prevista para 2019.

El padre de Pagourtzis emigró de Grecia a EE UU cuando era un veinteañero y cada verano solía visitar su pequeño pueblo en el centro del país. Su hijo había participado en el grupo de baile de una iglesia griega ortodoxa de esa localidad a las afueras de Houston. No había llamado la atención a los líderes religiosos.

Pagourtzis, según un compañero de clase, estaba fascinado por la historia imperialista de Japón y la cultura samurai. También le apasionaban los símbolos militares. Por ejemplo, llevaba en su ropa pines con una cruz militar utilizada durante la Prusia alemana y por los Nazis, y también lucía la hoz y el martillo comunista.

Tristen Patterson, de 16 años y amigo del tirador, explicó a la agencia Associated Press que le gustaban los videojuegos de guerras y que en ocasiones mostraba interés por armas de fuego. "Pero nunca habló de matar a gente o algo así", subrayó. En ocasiones podía parecer "triste" y andar cabizbajo, pero su amigo asegura que no tuvo la percepción de que fuera acosado en el colegio.

Michael Farina, de 17 años, era amigo de la infancia de Pagourtzis y enfatiza que sabía mucho de armas. "Estoy perplejo. No vimos ninguna advertencia", dijo. Valerie Martin, profesora de literatura y arte de Pagourtzis el año pasado, expresa la misma atonía. Lo describe como un estudiante "brillante" y que no había escrito nada sospechoso en los diarios que redactaban en clase. "Era callado pero no de una manera extraña", señaló a The New York Times.

EVIDENCIAS. Un oficial saca carteras de Santa Fe High School presuntamente de agresor. 1/ 5

LLORA. Una mujer se enjugó las lágrimas durante una vigilia de oración. 2/ 5

COMPARECE. Dimitrious escucha al juez del Condado de Galveston, Mark Henry, durante su comparecencia. 3/ 5

4/ 5

PLEGARIAS. Los estudiantes acompañados de sus padres de Santa Fe High School se reúnen en oración durante una vigilia. 5/ 5