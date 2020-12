Escribe tema navideño

Ciudad de México.

Desde el aislamiento por la pandemia del Covid-19, Robbie Williams relata sus planes. El artista, considerado entre los de mayores ventas en todo el mundo, hizo una pausa en cuanto a presentaciones en vivo, así como todos alrededor del mundo, pero entre las nuevas canciones que ha escrito está una dedicada a la Navidad y, por qué no, al coronavirus.

"Can´t stop Christmas" se suma al disco temático que lanzó el año pasado bajo el nombre "The Christmas present".

RITMO ANTIGUO

"Mi esposa me hizo escribirla, no iba a hacer una nueva canción para el álbum, ella me dijo que estaba siendo obstinado y perezoso, así que me hizo esa cara que pone cuando tengo que hacer algo que no quiero y me dio el título de la canción, ´ve y escríbelo´, me dijo", relata en videollamada.

"Tiene una especie de ritmo antiguo y locamente divertido con algunas letras que son un reflejo de la tristeza de este año pero creo que eso es parte de mi personalidad; ha habido momentos en mi vida cuando lo único que me queda es mi sentido del humor, así que hay oscuridad y algo de alegría, también esperanza", comparte.

DISPONIBLE EN PLATAFORMAS

En el tema, ya disponible en plataformas digitales, Robbie pone en palabras y bailes navideños lo que muchos han sentido durante un 2020 inolvidable: "Qué año tan miserable pero vaya momento para estar vivo", se le escucha cantar.

Esos contrastes de la vida los tiene hoy Robbie, quien vive el aislamiento en Londres con su esposa y sus cuatro hijos; considera éste como un momento increíble para el proceso creativo gracias al tiempo libre pero también tiene sus contras:

"Disfruto todos los días ser papá y que mis hijos piensen que soy un papá que se queda en casa, lo que no disfruto es no poder ver a mi mamá y papá, a mi suegra. Esos son los dos lados de la moneda, puedo ver a mis hijos todos los días pero no a mi gente", se sincera.

ALISTA ÁLBUM DANCE

El cantante británico adelanta que prepara un álbum en género dance, está empezando una nueva banda en un estilo distinto a lo que ha hecho y quiere ser DJ y bailar. Cine y tv también están en su radar.

"Quiero estar en clubes porque eso es parte de mi historia musical, cosas que solía hacer en los 90 que tal vez no eran lo que alguien pensaría de quien estuvo en una boyband", dice en la entrevista.