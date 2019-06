Escribe EU carta a Ejército de Venezuela

Buenos Aires, Argentina.

El comandante del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (SouthCom), el almirante Craig Faller, hizo llegar este domingo una carta a los militares venezolanos con el propósito de estrechar los lazos entre ambos ejércitos, a pesar de las "muchas diferencias" que ahora les dividen.

"Así nos comunicamos directamente con el Ejército venezolano, ya que no son todos malos, hay en sus filas profesionales que quieren hacer lo correcto, que quieren que se restaure la democracia", explicó el propio Faller en el avión en que viajaba a Buenos Aires, donde da comienzo su gira oficial de cinco días por Suramérica.



La carta, divulgada en inglés y en castellano a través de las redes sociales fue puesta en circulación en el marco del 198 aniversario este lunes de la victoria de Carabobo, una de las principales contiendas de la Guerra de la Independencia de Venezuela, que tuvo lugar el 24 de junio de 1821.



La carta hace referencia al "papel indispensable" que ha desempeñado el estamento castrense en la historia del país cafetero y reconoce el "rol esencial" que debe jugar en el futuro de Venezuela.



"Sé que ahora hay muchas diferencias que nos dividen, pero tenemos algo en común que trasciende el lenguaje, la ideología y el origen. Formamos parte de una profesión especializada, defensores firmes de nuestras naciones y protectores de nuestra gente", reza la misiva firmada por el jefe del SouthCom.



La carta concluye expresando el deseo del almirante de que "pronto" llegue un día en que las Fuerzas Armadas de ambos países puedan volver a trabajar "juntas" para hacer frente a los retos comunes que afectan al continente.



El almirante aseguró que la carta se trata de un gesto "coordinado" de todo el Ejecutivo estadounidense, incluida la Casa Blanca.



Desde hace meses, Estados Unidos ha estado presionando a los militares venezolanos para que den la espalda a Nicolás Maduro y acepten como Presidente legítimo al líder opositor Juan Guaidó, reconocido como Mandatario interino de Venezuela por más de medio centenar de países, entre ellos EU.



El líder opositor llegó a ofrecer una amnistía a todos aquellos miembros del Gobierno del Presidente Maduro, incluido el propio Mandatario, que aceptasen abandonar el poder.



Esta propuesta fue bien acogida por el Gobierno del Presidente estadounidense, Donald Trump.



El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, llegó a recomendar al Presidente venezolano y a sus principales asesores que aceptara la amnistía que les habían ofrecido para así poder "pasar una larga y tranquila jubilación, viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela".



Sin embargo, la oferta no surtió efecto, por lo que el pasado 30 de abril, Guaidó acabó liderando un levantamiento militar que permitió la liberación del también opositor Leopoldo López, que desde mediados de 2017 se encontraba en arresto domiciliario, y que ha derivado en protestas en el país caribeño.



Finalmente, no obstante, la mayoría del Ejército venezolano dio la espalda al llamamiento de Guaidó y la maniobra se acabó diluyendo con el paso de los días.