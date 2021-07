Escribe desde prisión

UNA PRUEBA

"La vida nos ha traído aquí. ¿Por? No lo sabemos realmente. Podemos hacer suposiciones, pero estas pruebas simplemente no las entiendo. Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, mal hablada, egocéntrica, etc. Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona".

YosStop aseguró en su misiva que nunca ha buscado dañar a alguien intencionalmente, y que siempre ha buscado ser honesta con todos, lo cual considera que le ha causado varios problemas.

"Yo ahorita estoy sintiendo un chingo de emociones. Sé que hay que aguantar vara, sé que esto se va a resolver, pero, ¿cuándo? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué pasará en mi ausencia? No lo sé... ¿Qué tanto es suficiente? No lo sé...", añadió.

ESPERA LA RESCATE

"Lo que sí sé es que espero con ansias abrazarte y besarte. Estar echada contigo y los ñeñes, y darnos amor para siempre, hasta que la vida nos lo permita. Eres mi príncipe, y aunque no me guste ser rescatada, espero a que me rescates. Te amo como a nadie. Te amo como nunca. Te amo mucho. Te amo un chingo".

La pareja de la famosa indicó en sus historias este sábado que acudió a verla al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se encuentra recluida desde hace varios días, y aseguró que ella se encuentra bien.

"Hoy pude ver a Yoss y se encuentra bien. Pero muy triste de que esta situación se disfrace de falsa ´justicia´ cuando en realidad es una ABSOLUTA y desproporcional INJUSTICIA", dice la publicación.

"Yo tengo confianza de que pronto dominará la razón. Aproveché para llevarle un pastel de elote para ella y sus compañeras".

SU CASO

Hoffman fue detenida por la posible comisión del delito de pornografía infantil; un juez determinó la semana pasada dos meses para el cierre de la investigación y prisión preventiva oficiosa para la youtuber, quien podría pasar de siete a 12 años en prisión, sin derecho a fianza.