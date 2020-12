Esconden pruebas de Covid de AMLO

Nos detallan que al preguntar vía transparencia el número de pruebas Covid-19 que se ha hecho el mandatario, qué tipo, de dónde provienen y qué organismo las realiza, la Secretaría Particular del Presidente, la cual encabeza Alejandro Esquer, responde que realizó una búsqueda "exhaustiva y razonable" en sus respectivos archivos, tanto físicos como electrónicos y "no localizó evidencia documental, que atienda los requerimientos del interesado".

Eso ya no es novedad. Además, la oficina advierte en su respuesta "que aún y cuando se contara con la información que requiere el solicitante, la misma no podría ser proporcionada, toda vez que es de carácter confidencial". Le recordamos que esta misma respuesta de que no se encontró ha sido dada por la Presidencia en otros casos, como cuando se solicitó conocer las encuestas que el mandatario cita y que asegura que revelan que tiene una alta aceptación popular. Entonces ¿será verdad o mentira lo que el Presidente ha dicho en su conferencia de prensa matutina acerca de que se realiza pruebas periódicas de Covid? Sería muy sencillo, si fuera verdad, decir al menos, sin dar mayores detalles, el número de pruebas que se le han realizado en lugar de responder que no las encuentran.

La senadora de la muerte Siempre histriónica, la senadora panista por Aguascalientes Martha Márquez la tarde de ayer, en la sesión del pleno, llevó sus exigencias al grado de desear la muerte del actual gobierno. En medio del debate en el Senado para aprobar o rechazar la extinción del fuero para los legisladores, luego de que se aprobó eliminar este mismo recurso para el Presidente, la senadora trajo a colación el desabasto de medicamentos y la falta de personal médico en los hospitales públicos y deseó la muerte "de más gente en el poder": "¿Quieren que me calle? Encontremos soluciones. Acabemos con este maldito desabasto que nos está matando y ojalá mate a más gente del poder, para ver si así reflexionamos", señaló.

La locomotora política de SonoraAunque estamos en otoño, en Sonora la temperatura es como de verano, al menos en el ámbito político. Nos dicen que el precandidato oficial, Alfonso Durazo, contenderá con la bandera de Morena, y el expriista Ernesto Gándara, lo hará cobijado por una coalición de partidos entre los que se encuentran el mismo PRI. Sin embargo, nos aseguran que en la escena política estatal ha comenzado a aparecer la sombra del exgobernador y expresidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, a quien algunos priistas señalan de apoyar a Durazo y no a Gándara. La razón, comentan, es que don Manlio tiene un frente abierto en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Además de todo eso, Gándara también tiene que hacer frente a otro exgobernador y expriista que ahora está en las filas de Movimiento Ciudadano: Eduardo Bours. Vaya locomotora que se le viene a don Ernesto, un candidato con apoyo del gobierno federal y dos exgobernadores del estado.

Seguridad Pública aún sin relevoY a propósito de Alfonso Durazo, nos hacen ver que está por cumplirse un mes desde que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, designó a Rosa Icela Rodríguez Velázquez como secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en sustitución de don Alfonso. Sin embargo, nos comentan, sigue sin haber fecha para que Rodríguez Velázquez, quien sigue en recuperación de Covid, tome las riendas de la dependencia. En su cuenta personal de Twitter, la funcionaria, de todas las confianzas de AMLO, todavía se presenta como Coordinadora general de Puertos y Marina Mercante. Ojalá doña Rosa Icela tenga una pronta y total recuperación.