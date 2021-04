Esconde Gran Canal cadáveres por años

Familiares de personas no localizadas participan de manera voluntaria en esas labores, pero también lo hacen porque desconfían que autoridades hagan trabajos de búsqueda .

Con guantes y overol, las familias tratan de encontrar los restos entre basura, desechos industriales, cadáveres de perros y ropa que una excavadora saca de 620 metros lineales del cauce de aguas negras en los límites de Ecatepec y Tonanitla, Estado de México.

En 2013 y 2014, autoridades realizaron tareas de búsqueda en Gran Canal y localizaron los restos de seis personas que estaban desaparecidas, narró Sol Salgado, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Edomex.

"En ese entonces, identificaron a seis personas de las que estábamos buscando, de aquí del Estado y algunos más perfiles que no dieron positivo en ese momento con ninguna familia (...) muchas personas desafortunadamente no denuncian y no hay con qué confrontar", explicó Salgado en entrevista.

En las diligencias actuales, autoridades buscan en el Canal casos específicos, pues hay agresores que declararon que arrojaron los cuerpos de víctimas al Gran Canal. Como el caso de Diego, un estudiante de 16 años que desapareció en 2015, en Ecatepec.

Desde el 16 de marzo, se realiza la búsqueda en este punto y, hasta el 13 de abril, no habían encontrado restos humanos.

"Tenemos información al respecto que pudiesen encontrarse aquí, en este sitio", apuntó Alma Guzmán, directora de Atención Jurídica a Víctimas y Casos de Desaparición de la Comisión Nacional de Búsqueda.

Al día, los grupos de búsqueda encuentran entre 600 y mil restos de animales.

Peritos antropólogos descartan en el lugar que se trate de partes de cuerpos humanos, mediante la textura, grosor y tamaño, pero los restos son enviados a laboratorio para confirmar.

Cuando finalicen los trabajos en este lugar, el equipo buscará en 950 metros lineales cerca del Puente de Fierro y luego en el área de Zumpango.