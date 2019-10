Esconde Deschamps deuda

Cd. de México.

También evitó que se hagan públicos los sueldos de los comisionados sindicales establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Desde julio, un juez federal del Estado de México suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión o presentación librada contra el ex senador priista y ahora también ex líder petrolero.



Los dos nuevos amparos fueron otorgados a finales de agosto por los jueces Gabriel Regis López y Francisco Xavier Rebolledo, ambos en Materia Administrativa.



El 10 de septiembre, Pemex recibió la notificación de que debía evitar la difusión de la información ante las suspensiones provisionales ganadas por Deschamps.



"Se hace de su conocimiento que el día 29 de agosto del año en curso se recibió en la Oficialía de Partes de la Dirección Jurídica de Petróleos Mexicanos el amparo indirecto número 1220/2019, promovido por el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana", indicó la empresa.



"En el citado juicio se reclaman los actos tendientes a entregar la información relacionada con la solicitud 1857200350919, situación que se hizo del conocimiento del sindicato, mediante oficio número DCAS-SCH-GDSP-SGG-0240/2019 de fecha 21 de agosto de 2019. En dicho juicio, mediante acuerdo de 27 de agosto del 2019, se concedió suspensión provisional".



Por lo menos desde el año 2000, Pemex realizó una serie de préstamos al sindicato, en operaciones que implicaron la condonación de intereses y la triangulación de recursos al PRI.



El llamado Pemexgate involucró a funcionarios y líderes sindicales en la suscripción ilegal de seis convenios y préstamos entre Pemex y el sindicato por mil 580 millones de pesos.



Los intereses no devengados corresponden a un préstamo de 640 millones de pesos que hiciera la paraestatal al sindicato, de los cuales 500 millones luego fueron entregados por el sindicato a la campaña del PRI ese mismo año, según la PGR.



Fuentes del sindicato petrolero aseguraron que en los años posteriores al Pemexgate el sindicato continuó celebrando convenios con Pemex para que fuera beneficiado con otros préstamos, no transparentados en el Contrato Colectivo de Trabajo.



Pemex ha otorgado además fondos para vivienda, pagos de viáticos a la cúpula sindical y hasta las fiestas que organiza ese gremio, con montos desconocidos.



Por otra parte, la cláusula 251 del CCT establece que Pemex debe pagar salarios y prestaciones, viáticos, ayuda para transporte y gastos conexos foráneos a 73 funcionarios del Comité Ejecutivo, un consejo general de vigilancia, 90 integrantes de las comisiones nacionales mixtas, 158 comisionados nacionales y 12 comisionados, que estaban bajo órdenes directas de Romero Deschamps.



El sindicato también logró un amparo que evita que sean difundidos los montos de estos salarios.