Es ‘Chicharito’ objeto de deseo del DT de Bélgica

Ciudad de México

A unos días más de que se lleve a cabo el encuentro amistoso entre la selección mexicana y su similar de Bélgica, Roberto Martínez, actual estratega de los “Diablos Rojos”, reveló que siempre ha querido fichar al delantero mexicano Javier Hernández.

“Siempre he tenido una debilidad por un jugador, he intentado fichar a ‘Chicharito’ Hernández cuando estaba en la Premier League, pero siempre he tenido que sufrirlo delante mío en el banquillo”, expresó en entrevista con Fox Sports.

Asimismo, el ex entrenador del Everton también tuvo palabras de elogio para Juan Carlos Osorio y reveló que se siente identificado con la manera de trabajar del DT del Tricolor “la idea que tiene como entrenador me encanta, no es fácil, es atrevida”.