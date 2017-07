Es Chicharito Hernández nuevo jugador del West Ham

El cuadro inglés anunció el fichaje del atacante tricolor, que militaba en el Bayer Leverkusen de la Bundesliga.



"El ex atacante del Manchester United y Real Madrid volará estos días a Londres para finalizar los términos personales y realizar los exámenes médicos con los Hammers", estableció el West Ham en un comunicado.



Por su parte, el Leverkusen se despidió en redes sociales del máximo goleador del Tri.



"Goleador. Carismático. Gran persona. ¡#GraciasChicharito! ¡Suerte y éxito en @WestHamUtd!", escribió el equipo alemán en Twitter.



Aunque no se han revelado los términos del trato, hace unos días se indicó que las Aspirinas buscaban unos 15 millones de euros por el atacante, que marcó 28 goles en la Bundesliga.



"Chicharito" será el tercer mexicano en el West Ham, después de Pablo Barrera y el naturalizado Guillermo Franco.



Será su segunda etapa en la Liga Premier. Entre 2010 y 2014 militó en el Manchester United.

