ES ‘CHECO’ OCTAVO

Tras la segunda práctica del día en el Autódromo Hermanos Rodríguez, el tapatío Sergio Pérez bajó el ritmo que traía desde la mañana y firmó el octavo mejor tiempo en la práctica dos.

El tapatío cerró la sesión vespertina del Gran Premio de México con una mejor vuelta de 1’18”728, justo después del español Fernando Alonso, de McLaren, y el finlandés Valtteri Bottas, de Mercedes.

Tras un primer ensayo en el que quedó séptimo, detrás de los pilotos top, el tricolor no pudo repetir su buen arranque en el GPMX 2017.

La sorpresa la dio el australiano Daniel Ricciardo, de Red Bull, quien hizo el mejor tiempo con 1’17”801, delante de Lewis Hamilton, de Mercedes, quien se recuperó de un trompo que le afectó sus tiempos, pero no sufrió ningún daño en su auto.

Otro incidente se dio cuando el alemán Sebastian Vettel, de Ferrari, quien culminó con el cuarto mejor tiempo, sufrió un desperfecto en el auto que hasta le encendió su cabina y su nómex sufrió las consecuencias.

También el francés Romain Grosjean, de Haas, tuvo que abandonar al pinchar su neumático.

Mañana se reanudan las acciones del GPMX con la tercera sesión de prácticas y la calificación.





A reactivar la economía con el GPMX

>El Gran Premio de México y la Fan Zone de este año pasarán a la historia porque su fin principal es la de elevar el capital tras el sismo del pasado 19 de septiembre, de acuerdo a lo expuesto por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

“Es una forma de activar la economía, no sólo con todas las localidades vendidas en el Autódromo, sino con la cantidad de extranjeros que vinieron”, comentó el Jefe de Gobierno.

Por ser un evento de nivel internacional Mancera lo calificó como un proceso de reconstrucción social.

“Este es el Gran Premio de la reconstrucción, de hacerle saber a los otros países que México está de pie, que estamos unidos”, agregó.

Choca Celis auto de Ocon

>Esteban Ocon no estará muy contento de ver su auto en el muro durante la primera sesión de ensayos del GP de México. El piloto francés, quien no vio acción para ceder su lugar al mexicano Alfonso Celis, no dejaba de observar el monitor del pitwall cuando vio que a 28 minutos de terminar la sesión, el piloto de pruebas de Force India había impactado el VJM10 contra el muro a la salida del Foro Sol, justo antes de tomar la recta principal del Hermanos Rodríguez.

Celis perdió el auto y al patinarse fue a dar con la parte trasera, provocando una bandera roja y desde luego el prematuro retiro de la tanda. El choque se vio más escandaloso de lo que fue”, dijo Celís ante los medios.

El joven de 21 años dijo estar tranquilo porque cosas como las de hoy le ocurren a los profesionales y deben asumirse bien.

“Obviamente, estoy triste por lo que pasó. Estoy en casa donde quiero hacerlo mejor y no pudo ser; era la primera vuelta con rueda nueva, cometí un error y sucedió”, comentó.

Ahora el equipo deberá trabajar de inmediato para reparar los daños del auto y dejarlo listo para la segunda práctica, el riesgo aquí es que pueda presentarse algún daño en la transmisión, misma que pudiera ocasionar una penalización a Ocon en caso de que fuera necesario cambiarla.

Personaliza Ricciardo su casco

>Daniel Ricciardo, el piloto australiano del equipo Red Bull Racing, ha presentado el casco que usará en el Gran Premio de México para la antepenúltima fecha del campeonato el próximo domingo 29 de octubre.

>Debido a las nuevas reglamentaciones de este serial, los pilotos sólo tienen permitido realizar un cambio de casco a lo largo de la temporada y el australiano ha decidido emplear su cambio de diseño en el GP de >México como gesto de solidaridad por el terremoto del 19 de septiembre.

>Éste cuenta con elementos característicos de la cultura mexicana como lo son el sombrero típico y una calavera con decoración tradicional que le darán un toque distinto para lucir esta carrera. Ricciardo tiene un notable cariño por México y ha mencionado que admira el culto que tenemos a la muerte.

>Este rediseño también ha servido para incorporar dentro del espacio del casco su patrocinador mexicano. Se trata de la plataforma “soloautos.mx”, el cual estará situado en la parte inferior, donde aparece la imagen de Soloautos.

