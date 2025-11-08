Listos para bailar

Ya está por llegar el XI Festival Nacional de Danzón en Tamaulipas Mtra. Rosa Brondo en las instalaciones del Centro de Arte y Cultura del Parque Cultural Reynosa.

Con el apoyo de El Gobierno del Estado de Tamaulipas, la Secretaría de Bienestar Social de Tamaulipas, el Municipio de Reynosa y el ITCA Tamaulipas se unen para hacer posible este festín dancístico.

Don Elio Palacios, organizador y fundador del festival y director del Grupo Danzoneros de Reynosa, invita a las familias reynosenses a disfrutar de una fiesta de música y baile a ritmo de danzón.

¿Cuándo se llevará a cabo el festival?

La fecha del evento es 28, 29 y 30 de noviembre en Parque Cultural Reynosa y contará con Muestra de Danzón en el Teatro Principal, un concierto de danzones clásicos, talleres, conferencias, gastronomía, exposiciones y mucho más. La entrada es completamente gratuita. Para mayores informes y registro, comunicarse al 899-956-44-00.

¿Quiénes son los invitados al festival?

El XI Festival Nacional de Danzón en Tamaulipas Mtra. Rosa Brondo contará con la participación de destacadas agrupaciones como Grupo Danzoneros de Corazón del Centro de Seguridad Social, Arte y Cultura de Monclova, Coahuila y el Grupo Danzoneros de la UAT de Reynosa Tamaulipas, entre otros.

Y en la música participan La Orquesta Danzones Cokeno y La Banda Sinfónica Infantil "Raúl Flores García", ambas dirigidas por el maestro Raúl Flores Valenzuela, así como la Orquesta Danzonera Continental de la Ciudad de México y se contará con la participación del Dr. Gastón González Vázquez como invitado de honor.