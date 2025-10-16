Inician nuevo período de trabajo

Un ciclo más inicia este día para la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa A.C., que tiene la primer junta del período 2025-2026 que tendrá como directora a Abigail Barbosa de Acosta.

En esta ocasión se hablarán de temas de gran interés para la membresía, así como de los diferentes comités que ocuparán algunas socias durante este año de trabajo.

En esta ocasión será junta de trabajo donde se rendirá tributo a Florence Terry Griswold, la fundadora de las Mesas Redondas Panamericanas en 1916.

Las anfitrionas serán Aída Lidia Rodríguez de Cantú y Herlinda Elisa Puentes Montiel, quienes hablarán de Perú, un país de Sudamérica que abarca una sección del bosque del Amazonas y Machu Picchu, una antigua ciudad inca en las alturas de los Andes. La región en torno a Machu Picchu, incluido el Valle Sagrado, la ciudad colonial de Cuzco, es rica en sitios arqueológicos, de esto y más hablarán esta tarde ante las socias presentes.