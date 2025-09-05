Visten con trajes típicos

Tras un merecido receso las integrantes del Club de Cultura Musical de Reynosa A.C. se reunieron nuevamente en el salón Veranda el lunes 1 de septiembre, presidiendo la reunión Rosalía Camacho Pereda.

Un informe de actividades realizadas, así como la programación de siguientes acciones para dar realce al club fueron algunos de los temas a tratar, sin faltar los asuntos financieros entre otras cosas.

Un momento de gran relevancia fue la toma de protesta de la nueva socia Patricia Ángeles Jiménez, quien se integra a la membresía para poder poder sumarse a las actividades del club.

Reunidas para celebrar su junta mensual, las socias asistieron con trajes típicos y tonos festivos a las fiestas patrias.

En esta ocasión las anfitrionas fueron *************************Hilda Aminta Gómez de Garza, Martha Sustaita de Cruz, María del Carmen Rivas López, Virgina Gutiérrez de Magaña, Silvia Rodríguez de Serna y Rosalía Camacho Pereda, quienes expusieron el tema de la Marimba, un instrumento musical de percusión, similar a un xilófono, que utiliza láminas de madera de diferentes tamaños golpeadas con baquetas el cual ha evolucionando en México, especialmente en Chiapas, hasta convertirse en el instrumento que se conoce hoy, con un notable valor cultural y representativo para el país.