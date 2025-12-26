Los Tigres del Norte cruzan al mundo amarillo de "Los Simpson"

La serie de dibujos animados "Los Simpsons" se ha caracterizado no solo por ser irreverente, sino también por ser visionaria en diversos hechos del mundo real y por llevar a su mundo amarillo a estrellas del espectáculo internacional. En esta ocasión serán Los Tigres del Norte quienes aparezcan en un capítulo. Este anuncio lo hizo la propia agrupación desde su cuenta de Instagram, y en la cuenta oficial de Los Simpsons, donde se pueden ver un par de imágenes de su versión en caricatura, acompañados de Homero, quien porta un sombrero de charro, y de Bumblebee Man, quienes disfrutan del concierto.

¿Qué detalles se conocen sobre la aparición de Los Tigres del Norte?

"Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. @tigresdelnorte presentará 'El Corrido de Pedro y Homero' este domingo por FOX", se lee en el mensaje escrito en inglés con el cual se anuncia esta peculiar colaboración. Esto causó revuelo entre los usuarios de ambas redes sociales, en las cuales hicieron los siguientes comentarios: "Los máximos iconos del regional mexicano, las leyendas de la música latina... Los incansables Jefes de Jefes en los @TheSimpsons", "Qué tan grande debes de ser para que aparezcas en Los Simpsons, no se quiten el sombrero, vean el capítulo en señal de respeto a los más grandes!", "Al fin hasta que tienen invitados de lujo. Combinación ganadora", por mencionar algunos.

Reacciones de los fans ante la colaboración con Los Simpsons

También hay algunos incrédulos que consideran que esto puede ser falso, ya que el próximo domingo es 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, festividad en la cual se acostumbra en Latinoamérica jugar bromas de toda clase, por lo que piensan que esta noticia puede ser una de ellas; algo que sería difícil que sucediera al estar en las cuentas oficiales del programa, la agrupación y el canal.

¿Es una broma la aparición de Los Tigres del Norte en Los Simpsons?

Figuras como Tony Bennett, Larry King, Danny DeVito, Ringo Starr, Dustin Hoffman, Michael Jackson, Neil Patrick Harris, Aerosmith, Sting, Brooke Shields, Hugh Hefner, Red Hot Chili Peppers, Tito Puente, Paul McCartney, U2, entre muchos otros, han hecho cameos en esta serie a lo largo de sus 37 temporadas, cuyo primer capítulo se transmitió el 17 de diciembre de 1989.