Le cantan Happy Birthday

Una linda tarde de amigas fue la disfrutaron y aprovecharon para celebrar la vida de Laura Estela Rodríguez, en esta ocasión se reunieron una amena tarde para compartir un día muy especial.

¿Qué ocurrió?

La cita fue en el restaurante de esta ciudad, uno de los favoritos de ellas. Estuvieron presentes, Moñis López de Cavazos, Ana Lilia de Hoyos, Ana Ma. De León de García, Karla Guzmán de Martínez, Angelina Estrada de Hernández, Martha Alicia Mier de Velázquez, Patricia Pérez de Navarro y Luisa Florecita Marín de Santamaría, quienes con gran cariño festejaron a Laura.

¿Cómo fue la celebración?

Entre todas le cantaron las mañanitas y brindaron por la festejada, disfrutaron una grata tarde de amigas y festejo.