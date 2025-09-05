Ofrecen importante taller

Ofrecen importante tallerInvitación abierta a amantes de la historia para unirse a este grupo de historiadores
Una reunión de gran importancia fue la que tuvieron el viernes 29 de agosto en su duodécima sesión ordinaria los integrantes de la Sociedad de Historia de Reynosa A. C. que asistieron a las instalaciones del Colegio de Arquitectos de Reynosa, A.C. para participar en el Taller de Historia denominado: "Historias por contar, vidas por compartir".
Convocado por María del Carmen Martínez Morales, presidenta de la asociación y se contó con un quórum de 23 asistentes, entre socios e invitados de honor.
Mismos que fueron Rolando Contreras y Navarro, Jesús Sifuentes Guerrero, Juan Martín Silva Domínguez, Reyes Reyes Gaspar, Jesús Cavazos Reyes, Carlos Emilio Fonseca Landeros, Carlos de Jesús González Hinojosa, Alejandro Castrejón Brito, Martín Salinas Rivera, Emilio Sandoval Montalvo y Adolfo Kott Gramlich.
Además de Martín Santamaría, Arq. Francisco José González Pérez, Ing. Rogelio De León Garza, Neixa Rodríguez, Fortino Cisneros Calzada, Griselda Martínez, Angélica Loera, Gloria M. Caso Mancha, Orlando Martínez y Mercedes Varela.
En primera instancia y como único orden del día, se contó con la participación del Doctor Antonio Guerrero Aguilar, Cronista de Santa Catarina, Nuevo León, mismo que impartió un Taller de Historia denominado: "Historias por contar, vidas por compartir". Esto, bajo los auspicios de CONARTE y una invitación personal de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C.
Por último, se invitó a los socios de dicha sociedad a que asistan a la próxima sesión ordinaria, misma que tendrá lugar el viernes 12 de septiembre en el Royal Garden Hotel en punto de las 6:00 de la tarde, así también a los amantes de la historia a que se unan a este grupo de historiadores de la ciudad.