Hoy se reúnen para celebrar

Con la finalidad de cerrar con broche de oro el año 2025 y un ciclo más, la Sociedad de Historia de Reynosa A.C. tienen esta tarde su tradicional comida decembrina 2025, convocada por María del Carmen Martínez Morales.

La cita será en el salón anexo al bar del Hotel Royal Garden donde aprovecharán para reconocer a algunos miembros destacados de dicha sociedad, que han sido pilares esenciales de la Sociedad de Historia.

Durante su ágape aprovecharán para desearse lo mejor para el año que está a poco de comenzar.

Será una tarde emotivo y de gran importancia para la sociedad, se invita a todos los socias a que asistan de manera puntual.

María del Carmen Martínez Morales, presidenta de la Sociedad de Historia de Reynosa A.C.