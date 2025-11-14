Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C. para el año 2025

En un compromiso personal compartido con la sociedad y la historia de la ciudad, además de que la palabra empeñada siempre se cumple... tuvo lugar el viernes 31 de octubre la Décima Sexta Sesión Ordinaria de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C. en el Salón "Astorga" 2 del Royal Garden Hotel.

Misma que fue encabezada por María del Carmen Martínez Morales, presidenta actual de la SHR y rodeada de un quorum de veintitrés (23) asistentes, entre socios e invitados de honor.

Mismos que fueron Carlos Emilio Fonseca Landeros, Rolando Contreras y Navarro, Emilio Sandoval Montalvo, Martín Salinas Rivera, Jesús Sifuentes Guerrero y Alejandro Castrejón Brito.

Además de Carlos de Jesús González Hinojosa, Juan Martín Silva Domínguez, Reyes Reyes Gaspar, Juan Carlos Gaspar del Toro, Karla Adalí Martínez Páez y Adolfo Kott Gramlich.

Asistieron además, Eréndira Elena Careaga Cisneros, Flor Arlette Marín Arcos, Martín Santamaría Valdéz, Griselda Martínez Ochoa, Karina García P., Dante Pacheco Bocanegra, Angélica Loera Saucedo, Gloria María Caro Mancha, Azeneth Anahí De la Rosa Ríos y Emilia Vela González, como invitados de honor.

En primera instancia y como único orden del día, se contó con la participación de Eréndira Elena Careaga Cisneros como anfitriona de"LA CATRINA: FESTIVA, SATIRICA Y MEXICANISIMA". Una Velada Especial para celebrar nuestras tradiciones con Sátira, Elegancia y Folclor donde cantó, contó e interpretó las canciones y calaveras más representativas de la milenaria y tradicional noche del Día de Muertos.

Por último, se convoca e invita a los socios de dicha sociedad a que asistan a la próxima sesión ordinaria, misma que tendrá lugar el viernes 14 de noviembre en el Royal Garden Hotel en punto de las 6:00 de la tarde.