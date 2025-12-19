Tienen sesión ordinaria de diciembre

Reunidas en su lugar de costumbre y convocadas por la presidenta la Dra. Angélica Almanza Treviño, llevaron a cabo la Décima Primera sesión ordinaria de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa del mes de diciembre.

Cumpleañeras del mes Ing. Claudia Victoria García García y Lic. María Luisa Pérez Ponce acompañadas por la Dra. Angélica Almanza Treviño.

Con su programa establecido se rindió informe de actividades correspondientes al mes de transcurrido, se presentó agenda de actividades programadas para el mes de enero del año que está por comenzar. Al terminar el protocolo se felicitó a las cumpleañeras presentes y se recordó a quien no pudieron asistir, pero en diciembre es su onomástico.

Dra. Angélica Almanza Treviño y C.P. Beatriz Rodríguez Muñoz, vicepresidenta de AMPRAC.

Las cumpleañeras de diciembre son: Lic. María Luisa Pérez Ponce, Ing. Erika Guadalupe Cruz Flores y Ing. Claudia Victoria García García, recibieron los buenos deseos por parte de sus compañeras.

Dicha reunión se aprovechó para celebrar la Navidad y cerrar con broche de oro el 2025, desearse lo mejor para el año que está por comenzar y dejar el claro su lema "Unión, Superación y Profesionalismo".