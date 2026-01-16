Escena

Parten rosca

Colegio de Arquitectos de Reynosa tienen tarde de convivencia y dan bienvenida al año con dulce tradición
  • Por: Blanca Castillo
  • 16 / Enero / 2026 -
  • COMPARTIR
Parten rosca

Colegio de Arquitectos de Reynosa realizan dulce traición.

Con la finalidad de dar la bienvenida al 2026 con un bonita tradición, el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. convocó a sus socios para tener una reunión previa a su junta.

Arquitecta Yuridia González.

Arquitecto Francisco José Pérez González.

El presidente, Arquitecto Francisco José Pérez González  invito a los socios del colegiado a partir la tradicional Rosca de Reyes en su recinto oficial, siendo varios socios los agraciados que recibieron al Niño Dios.

Una grata tarde de enero fue la que compartieron y aprovecharon para celebrar la llegada del nuevo año y desearse lo mejor. 

Algunos de los agraciados con el Niño Dios.

Dubia Elena Arrona Cruz.

Será el próximo jueves 29 de enero que lleven a cabo su junta ordinaria, por lo que se les invita a los socios a que asistan a la hora de costumbre, en su recinto oficial. 

EL MAÑANA RECOMIENDA