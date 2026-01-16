Parten rosca

Con la finalidad de dar la bienvenida al 2026 con un bonita tradición, el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. convocó a sus socios para tener una reunión previa a su junta.

Arquitecta Yuridia González.

Arquitecto Francisco José Pérez González.

El presidente, Arquitecto Francisco José Pérez González invito a los socios del colegiado a partir la tradicional Rosca de Reyes en su recinto oficial, siendo varios socios los agraciados que recibieron al Niño Dios.

Una grata tarde de enero fue la que compartieron y aprovecharon para celebrar la llegada del nuevo año y desearse lo mejor.

Algunos de los agraciados con el Niño Dios.

Dubia Elena Arrona Cruz.

Será el próximo jueves 29 de enero que lleven a cabo su junta ordinaria, por lo que se les invita a los socios a que asistan a la hora de costumbre, en su recinto oficial.