Como parte de las actividades de la comisión de Arquitectura para Niños que tiene el Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. se llevó una interesante actividad donde participaron socios junto con sus hijos

Ganadores del primer lugar.

Trabajan en equipo y obtienen 2do lugar.

La actividad fue a cargo de la arquitecta Gabriela Romero, encargada de dicha comisión, en esta ocasión la dinámica fue elaborar torres con popotes donde la ganadora fue la más alta.

En encargado de evaluar y dar dar comentarios y observaciones del trabajo realizado fue el arquitecto Gerardo Rubio.

Papás y niños ponen manos a la obra.

Muy felices de participar obtienen 3er lugar.

Una interesante actividad donde los pequeños disfrutaron junto a sus padres de esta actividad dinámica y de mucho aprendizaje.

El presidente del colegio, arquitecto Francisco José González Pérez estuvo presente y felicitó a los participantes, fueron 3 equipos los ganadores.

Un día muy especial fue el que vivieron los participantes en esta actividad integradora.