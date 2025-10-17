De manteles largos

Un día muy especial fue el que vivió Astrid García Morales quien fue festejada por un grupo de amigas en amena tarde.

Reunidas en su residencia asistieron para compartir una grata reunión Idalia Robles Viña, Irene Barrera de Aguirre, Angelina Estrada de Hernández, Martha Mier de Velázquez, Miriam García de Villarreal, Esthela Ayala de Deándar, Lenora Cruz Terrazas, Lety Heredia, Edith Cantú De Luna, Aída Cantú y Lety González quienes con mucho gusto acompañaron a la festejada.