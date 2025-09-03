Siguen los festejos del 43 aniversario

De modo más interno las integrantes de la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa A.C. se reunieron en un restaurante de la ciudad para continuar con los festejos del 43 aniversario.

Convocadas por la Dra. Angélica Almanza Treviño, presidenta de la asociación se dieron cita para continuar con los festejos de manera más interna.

Un gran número de socias asistieron a lugar donde compartieron una amena tarde de profesionistas, recibieron lindos detalles por parte de la presidenta 2025.

Se aprovechó para celebrar los cumpleaños de septiembre, siendo las socias, Clara García Lacavex, Diana Reyna Letechipia y Angélica Almanza Treviño las festejadas.

La tarde de hoy se reunirán en punto de las 19:00 horas en el salón Astorga del hotel Royal Garden, asimismo hablarán sobre asuntos importantes para la membresía y tendrán la celebración de las Fiestas Patrias.