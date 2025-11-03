Sesiona esta tarde

La tarde hoy celebra su junta del mes de noviembre el Club de Cultura Musical de Reynosa, en su lugar de costumbre, el salón Veranda de la Zona Dorada, se llevará a cabo su reunion la cual será dirigida por Rosalía Camacho Pereda.

Iniciarán con su informes de actividades realizadas, así como las próximas a llevar a cabo, los respectivos avances de los diferentes comités.

Presidirá la junta de hoy Rosalía Camacho Pereda.

Al terminar la junta se ofrecerá un bonito programa denominado el "Día de Muertos" donde recordarán a los seres queridos que se nos adelantaron, las anfitrionas serán Leticia Terán de Robinson, Rosalba Terán de Robinson, Elida Escamilla de Rodríguez, Alma Patricia Rodríguez de Olivarez y Astrid García.

Se festejará a las cumpleañeras del mes de noviembre quienes recibirán un lindo presente, sin faltar las felicitaciones y buenos deseos de sus compañeras, para finalizar degustarán una rica merienda y un momento de convivencia.