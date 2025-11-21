Escucha tema revolucionario

Tienen reunión de la Sociedad de Historia de Reynosa A. C., la décima séptima sesión ordinaria, presidida por María del Carmen Martínez Morales, la cual tuvo lugar en el anexo del Bar del hotel Royal Garden.

Con un quórum de diecisiete asistentes, entre socios e invitados de honor. Mismos que fueron Carlos Emilio Fonseca Landeros, Rolando Contreras y Navarro, Emilio Sandoval Montalvo, Martín Salinas Rivera, Jesús Sifuentes Guerrero y Alejandro Castrejón Brito. Así como Carlos de Jesús González Hinojosa, Juan Martín Silva Domínguez, Eréndira Elena Careaga Cisneros y Adolfo Kott Gramlich. Asistieron además, María del Carmen Hernández, Rosa Icela Márquez Ramírez, Miriam E. Reyes Rodríguez, Cristina M. Plata Pérez, Jaime Gabriel Quintal Arjona y Dante Pacheco Bocanegra como invitados de honor.

¿Qué se discutió en la reunión?

En primera instancia y como único orden del día, se contó con la participación de Adolfo Kott Gramlich, poeta, escritor y periodista, además de socio de esta sociedad impartiendo una charla conferencia denominada: "La Revolución Mexicana y el Gusto Eterno por el Poder". Asimismo, se convocó a los socios de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C. a integrar una Planilla para la renovación de la Directiva del próximo año Administrativo 2026. Misma que será presentada en la Sesión XVIII a celebrarse el 28 de noviembre del año en curso donde tendrá lugar dichas elecciones.

¿Cuándo será la próxima sesión ordinaria?

Por último, se convoca e invita a los socios de dicha sociedad a que asistan a la próxima sesión ordinaria, misma que tendrá lugar el viernes 28 de noviembre en el Royal Garden Hotel en punto de las 6:00 de la tarde.

Ponente Adolfo Kott Gramlich junto a María del Carmen Martínez, presidenta de SHR.

Martín Salinas, Emilio Sandoval, Alejandro Castrejón y Jesús Sifuentes.