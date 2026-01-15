Hoy tienen seminario

De una manera muy importante es como inician el año las integrantes de la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa, A.C. que dirige Abigail Barbosa de Acosta, el día de hoy tendrán su primer reunión del año 2026 y como siempre con ponencias de gran interés.

Convocadas en punto de las 16:00 horas en el salón Veranda del Holiday Inn de la Zona Dorada se reunirán para escuchar el Seminario, impartido por la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la República Mexicana, teniendo como destacadas ponentes a Cecilia Uranga y Mirthala García Guajardo, quienes impartirán el tema "Armonía Panamericana".

Directora de MRPR Abigail Barbosa de Acosta.

SESIÓN ORDINARIA

Asimismo, tendrán su sesión ordinaria, donde tocarán puntos importantes para la mesa y sus integrantes, por lo que se hace una atenta invitación a las socias para que asistan puntuales a la cita programada para la tarde de hoy en el lugar y hora antes mencionado.

Y es así como Mesa Redonda Panamericana de Reynosa inicia este nuevo año con un extraordinario panorama, dirigidas Abigail Barbosa de Acosta.