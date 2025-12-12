Tienen Posada entre amigos

Amena reunión es la que tuvieron los ex-compañeros de la secundaria #2 Mario González Aguirre, con la finalidad de celebrar su posada y decirle adiós al 2025.

La reunión tuvo lugar en casa del compañero Alfonso Salinas Flores, donde los los demás amigos fueron llegando poco a poco y donde se dieron cita para disfrutar el festejo navideño.

Pidieron posada y disfrutaron un rico menú decembrino, sin faltar el recordad esas bellas anécdotas y lo que los remontó a su época de estudiantes de secundaria.

Estuvieron presentes Emilio Villarreal Pequeño, Yadira Salinas Luna, Carlos Zaleta Ligas, Javier Torres, José Rubio Moncayo, Federico Treviño Guerra, Fortino Delgado Amaro, Alfonso Salinas Flores, Ma. Eugenia Sánchez Solís, Alfredo Rodríguez Hernández, Alfredo Virrueta González, Leticia Angón Cano, Diamantina Camarillo Terán, Margarita Martínez Heredia, José Guadalupe Sáenz Salinas, Marcos Rodríguez Hernández, Marina Rodríguez, Sanjuanita Meckel, Celina Márquez Amador, Ma. Del Carmen Arteaga, Luz Elena Franco Nuño, Ma. Del Rosario Rodríguez, Juana Elia Pérez Ramos, Xochitl Roque Padrón, Maribel Gómez Cuevas, Alicia Martínez Heredia, Martha Rodríguez Olguín, José Jesús Zúñiga López y Luis Jesús Juárez Duque, quienes disfrutaron una excelente velada entre amigos de la secu.