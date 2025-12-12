Disfrutan junta de diciembre

Una grata reunión fue la que tuvo el Club de Cultura Musical de Reynosa el lunes 8 de diciembre, como parte de su agenda establecida, la junta fue presidida por Rosalía Camacho Pereda.

Un informe de actividades realizadas, de tesorería, así como de planes y proyectos que tienen pendientes fue el que escucharon las socias presentes.

Anfitrionas, Estela de Leal, Vicky de Magaña, Angelina de Hernández y Patricia Angeles acompañadas de Rosalia Camacho.

Cumpleañeras de diciembre María Irene Barrera de Aguirre y Martha Perales de Cabrieles con la presidenta Rosalía Camacho Pereda.

Las anfitrionas de la tarde fueron Angelina Estrada, María Esther Camargo, Virginia Magaña, Estela Gutiérrez y María Patricia Angeles Jiménez, quienes programaron una tarde muy navideña y musical con la participación de Aglaé Salinas quien ofreció un repertorio de la época, agregando éxitos de dominio popular.

Aglaé Salinas, encargada de la parte musical.

Socias durante la celebración de Navidad y Cierre de año del Club de Cultura Musical.

Amena tarde fue la que disfrutaron las socias presentes, se felicitó a las cumpleañeras presentes que fueron Martha Perales de Cabrieles y María Irene Barrera de Aguirre, quienes recibieron un presente de manos de la presidenta, así también aprovecharon para desearse lo mejor para estas fechas que se comparten en familia y así también un cierre de año 2025 espectacular.

Su próxima reunión será en el mes de enero del año 2026.

Se desean Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo.