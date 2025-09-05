Tienen asamblea de agosto

Como parte de la agenda pactada, el jueves 28 de agosto se reunieron los integrantes del Colegio de Arquitectos de Reynosa A. C. para celebrar su asamblea mensual, la cual estuvo presidida por el arquitecto Francisco José González Pérez y tuvo lugar en su recinto oficial.

Durante la junta se dieron a conocer los resultados del Reto 21 días con Vida Funcional Nutrition Studio de la licenciada Jessica Cantú, donde se premió el esfuerzo de los participantes, siendo el ganador del programa el arquitecto Sergio Aguilar, a quien felicitaron los socios presentes.

Así también tuvieron de invitado a Hugo Garza quien les habló sobre la energía solar, la cual ya no es una idea lejana, es una herramienta estratégica con la utilización de paneles solares, todo con la finalidad de impulsar junto a los socios del colegio una visión de futuro sostenible.

Entre otras cosas se felicitaron a los socios presentes que cumplen años en agosto, los cuales fueron, Dimas Iván Arriaga, Juan Pedro Flores, Marcos Heredia, Saúl Jaramillo, José Salazar y Verónica De León.