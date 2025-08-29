Celebran el mes patrio

El lunes 1 de septiembre reinician las actividades las integrantes del Club de Cultura Musical de Reynosa, el cual dirige Rosalía Camacho Pereda, la junta tendrá lugar en el salón Veranda 1.

En esta ocasión hablarán sobre importantes temas que tiene en su minuta, así también felicitarán a las socias que en el mes de septiembre cumpleaños.

Las anfitrionas del mes serán Hilda Aminta Gómez de Garza, Martha Sustaita de Cruz, María del Carmen Rivas López, Silvia Rodríguez de Serna y Rosalía Camacho Pereda, ellas se encargarán de dar el tema referente a la Marimba, un instrumento musical de percusión, similar a un xilófono, que utiliza láminas de madera de diferentes tamaños golpeadas con baquetas el cual ha evolucionando en México, especialmente en Chiapas, hasta convertirse en el instrumento que se conoce hoy, con un notable valor cultural y representativo para el país.

Se aprovechará para la sesión del mes patrio, donde asistirán ataviadas en trajes alusivos a la Independencia, se les recuerda a las socias la cita que tienes el próximo lunes 1 de septiembre.