Le cantan las mañanitas

Le cantan las mañanitasAngelina Estrada de Hernández, Esthela Ayala de Deándar, Karla Guzmán, Ana De León, Patricia de Navarro y Briselda de Reséndez compartieron una amena tarde con la festejada
Una reunión de amigas fue la disfrutaron para celebrar el cumpleaños de Analilia Huerta de Plata, en esta ocasión se reunieron a media tarde para compartir el pan y la sal.
La cita fue en un restaurante de la ciudad, estuvieron presentes Angelina Estrada de Hernández, Esthela Ayala de Deándar, Karla Guzmán, Ana De León, Patricia de Navarro y Briselda de Reséndez, quienes compartieron con la festejada amena tarde.
Le tuvieron regalos, le cantaron las mañanitas y compartieron un dulce momento con ricos postres.
Degustaron una rica merienda y brindaron por muchos años más de la festejada.
