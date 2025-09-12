Le cantan las mañanitas

Una reunión de amigas fue la disfrutaron para celebrar el cumpleaños de Analilia Huerta de Plata, en esta ocasión se reunieron a media tarde para compartir el pan y la sal.

La cita fue en un restaurante de la ciudad, estuvieron presentes Angelina Estrada de Hernández, Esthela Ayala de Deándar, Karla Guzmán, Ana De León, Patricia de Navarro y Briselda de Reséndez, quienes compartieron con la festejada amena tarde.

Le tuvieron regalos, le cantaron las mañanitas y compartieron un dulce momento con ricos postres.