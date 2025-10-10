Tienen festejo de su día

Un gran día de celebración fue el 1 de octubre para el Colegio de Arquitectos de Reynosa que tuvieron el festejo de su día.

Con la presencia de expresidentes, socios y estudiantes se llevó a cabo un importante programa.

Durante el evento se les cedió la palabra a algunos arquitectos que hicieron importantes aportaciones en este día tan especial.

Se hizo entrega de reconocimientos a miembros con 10 años ininterrumpidos, así también se entregó el galardón Arquitectas FCARM, siendo la arquitecta María Guadalupe Garza López la merecedora de dicha distinción, así también se hizo la entrega de becas para estudiantes y el sorteo de una tableta para la Sociedad de estudiantes, para finalizar se hizo el sorteo entre los socios de un viaje.