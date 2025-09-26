Mesa Redonda Panamericana de Reynosa, realiza Cambio de Directiva 2025-2026

Un día muy especial fue el 18 de septiembre la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa, concluyó un ciclo mas de trabajo, en el salón del Prado II Holiday de Inn, Zona Dorada de esta ciudad.

Tras un año de trabajo la directora Angelina Estrada de Hernández, presentó su informe de actividades, recibiendo reconocimiento y un obsequio de manos de Edith Cantú de Morett y Esthela Ayala de Deándar a nombre de todas las socias por el gran trabajo realizado.

Acto seguido se llevó acabo la ceremonia de la luz, dirigida por Linda Barrera Lara de Rodríguez. Coordinadora de la Zona VA. la presidenta de la Asociación Nacional de Mesas Redondas Panamericanas de la República Mexicana, Magdalena Santos de Tamez le tomó protesta a la nueva directora Sonia Abigail Barbosa de Acosta, junto con su nueva directiva integrada por: Dir. Adjunta: Amanda García de Garza, Sec. Actas: Ma. del Refugio González de Córdova, Sec. Correspondencia: Ma. Aurora Ramírez de Durán, Tesorera: Lilia Beas de Quezada, Parlamentaria: Nora Iris Cantú de Valdez, Historiadora: Esthela Ayala de Deándar, Custodia: Ana L. Morín Villarreal.

También se realizó la toma de protesta del Grupo Juvenil Nuevo Santander el cual estará representado por Fátima del Rosario Cepeda.