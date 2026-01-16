Escena

Escuchan la Historia de los Reyes Magos

Cultura Musical de Reynosa realiza la primer junta del año nuevo
  • Por: Blanca Castillo
  • 16 / Enero / 2026 -
  • COMPARTIR
Escuchan la Historia de los Reyes Magos

Club de Cultura Musical de Reynosa en su junta del mes de enero 2026.

Como principal finalidad de el fomento a la cultura musical, las integrantes del Club de Cultura Musical de Reynosa A. C. tuvieron a bien realizar su primer junta del año 2026, presidida por Rosalía Camacho Pereda. 

En el lugar y hora de costumbre llevaron su sesión mensual, la cual fue la última de la directiva 2025-2026, dieron informe de actividades realizadas así como las próximas a llevarse a cabo.

En esta ocasión las anfitrionas fueron Esthela Ayala de Deándar, Herlinda Elisa Puentes Montiel, Laura Elena Soberón de Rodríguez, Alicia Garza de Guerra y Marisela Plana de Quiroga, quienes hablaron sobre la Historia de los Reyes Magos y aprovecharon para partir el dulce manjar, se deleitaron con la presencia del Ensamble de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Comunitaria de Reynosa, que interpretó Manon, de Pachelbel; Sinfonía Brandemburgo 1er mov. de Bach; Fantasía Coral, Beethoven; March-Rinaldo, Handel, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez entre otros temas más. 

Anfitrionas, Alicia de Guerra, Esthela de Deándar, Marisela de Plata, Laura de Rodríguez y Herlinda Puentes con Rosalía Camacho.

Rosalia Camacho Pereda, presidenta saliente y María Aurora Ramírez de Durán, presidenta electa para la gestión 2026-2027.

Se felicitó a la cumpleañera del mes, siendo Virgina Gutiérrez de Magaña, quien recibió un regalo de manos de la presidenta Rosalía Camacho y de Idalia Robles del comité de cortesía.

Vicky de Magaña cumpleañera de enero con Idalia Robles y Rosalía Camacho.

Será el próximo 16 de febrero cuando Rosalía Camacho Pereda culmine su puesto como presidenta, para cederle el lugar a la vicepresidenta María Aurora Ramírez de Durán quien estará al frente del club durante la gestión 2026-2027 junto con su directiva.

Escuchan la Historia de los Reyes Magos

Ensamble de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Comunitaria de Reynosa fue parte del programa presentado por las anfitrionas.

EL MAÑANA RECOMIENDA