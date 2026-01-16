Escuchan la Historia de los Reyes Magos

Como principal finalidad de el fomento a la cultura musical, las integrantes del Club de Cultura Musical de Reynosa A. C. tuvieron a bien realizar su primer junta del año 2026, presidida por Rosalía Camacho Pereda.

En el lugar y hora de costumbre llevaron su sesión mensual, la cual fue la última de la directiva 2025-2026, dieron informe de actividades realizadas así como las próximas a llevarse a cabo.

En esta ocasión las anfitrionas fueron Esthela Ayala de Deándar, Herlinda Elisa Puentes Montiel, Laura Elena Soberón de Rodríguez, Alicia Garza de Guerra y Marisela Plana de Quiroga, quienes hablaron sobre la Historia de los Reyes Magos y aprovecharon para partir el dulce manjar, se deleitaron con la presencia del Ensamble de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Comunitaria de Reynosa, que interpretó Manon, de Pachelbel; Sinfonía Brandemburgo 1er mov. de Bach; Fantasía Coral, Beethoven; March-Rinaldo, Handel, Bésame Mucho de Consuelo Velázquez entre otros temas más.

Anfitrionas, Alicia de Guerra, Esthela de Deándar, Marisela de Plata, Laura de Rodríguez y Herlinda Puentes con Rosalía Camacho.

Rosalia Camacho Pereda, presidenta saliente y María Aurora Ramírez de Durán, presidenta electa para la gestión 2026-2027.

Se felicitó a la cumpleañera del mes, siendo Virgina Gutiérrez de Magaña, quien recibió un regalo de manos de la presidenta Rosalía Camacho y de Idalia Robles del comité de cortesía.

Vicky de Magaña cumpleañera de enero con Idalia Robles y Rosalía Camacho.

Será el próximo 16 de febrero cuando Rosalía Camacho Pereda culmine su puesto como presidenta, para cederle el lugar a la vicepresidenta María Aurora Ramírez de Durán quien estará al frente del club durante la gestión 2026-2027 junto con su directiva.

Ensamble de Cuerdas de la Orquesta Sinfónica Comunitaria de Reynosa fue parte del programa presentado por las anfitrionas.