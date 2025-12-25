Convivio entre amigas

Reunidas con la finalidad de celebrar su Posada de Amigas y comadres, de este modo cerraron con broche de oro y se desearon lo mejor para el año que está por comenzar.

¿Quiénes asistieron a la Posada de Amigas y comadres?

Reunidas en la casa de Maribel Longoria de Lozano, vestidas en rojo, llegaron para disfrutar una grata tarde de decembrina. Estuvieron presentes Blanca Alicia González de Garza, Paty Yzaguirre de Cordero, Reyna Arjona de Alexandre, Tita González de González, Esthela Ayala de Deándar, Evangelina Garza de Salinas, Marisela Alemán de Cavazos, Maribel Longoria de Lozano, Josefina García de Tresgonzález y Macarena Benavides de González quienes disfrutaron una grata reunión.

Detalles sobre la cena navideña en la reunión

Degustaron una rica cena navideña y brindaron por el año que termina y por los mejores deseos para el 2026.