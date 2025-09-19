Ofrecen tema sobre testamento

Ya se ha hecho una tradición que en el mes de septiembre la Asociación de Mujeres Profesionistas de Reynosa, A.C. ofrezca una interesante charla sobre el tema del testamento en esta ocasión no fue la excepción, la realizaron el pasado 11 del mes en curso.

Con la presencia de los notarios públicos Lic. Emilia Luebbert Gutiérrez y Lic. Alberto Pérez Peña, dieron el tema “Testamento: Heredar Certeza, No Conflictos” fue un espacio de conciencia, prevención y aprendizaje.

AMPRAC comprometida con el fortalecimiento del conocimiento en nuestra comunidad, realizó con éxito la conferencia, teniendo como recinto el Auditorio del IRCA.

La Dra. Angélica Almanza, presidente de la asociación hizo entrega de reconocimientos a los ponentes invitados.

La importante participación de los ponentes en la jornada enriqueció el evento con su claridad, experiencia y compromiso social.

Al terminar el evento se ofrecieron mesas de asesoramiento a quienes tenían algunas dudas al respecto.