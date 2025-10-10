Celebran décima cuarta sesión ordinaria

El viernes 3 de octubre se llevó a cabo la décima cuarta sesión ordinaria de la Sociedad de Historia de Reynosa, A.C. en el salón "Astorga" 1 del Royal Garden Hotel.

Misma que fue encabezada por María del Carmen Martínez Morales, presidenta actual de la SHR y rodeada de un quórum de once asistentes, entre socios e invitados de honor.

Mismos que fueron Carlos Emilio Fonseca Landeros, Martín Salinas Rivera, Jesús Cavazos Reyes, Jesús Sifuentes Guerrero y Alejandro Castrejón Brito.

Además de Juan Martín Silva Domínguez, Eréndira Elena Careaga Cisneros, María del Carmen Hernández M., Rosa Icela Márquez Ramírez y Adolfo Kott Gramlich.

En primera instancia y como único orden del día, se contó con la participación del profesor Alejandro Castrejón Brito, socio de esta sociedad, quien disertó con un tema denominado: "Tlatelolco, Ciudad de México; 2 de octubre de 1968... No se olvida...", contando la historia del Movimiento Estudiantil que al sol de hoy y después de 57 años es imposible de olvidar.