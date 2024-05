Celebra exponiendo

Describirme como "artesano o artista" nunca me ha quitado el sueño, no necesito títulos, cargos y etiquetas que me definan, califiquen o certifiquen", Miguel Ancona Reséndez, El maestro, museógrafo y artista plástico

El maestro, artista plástico, artesano y museógrafo Miguel Ancona Reséndez, presentó el jueves 16 de mayo a las 17:00 horas su muestra Vocación De Artesano, una de las exposiciones con las que sigue celebra 41 años dentro del mundo del arte y la cultura, los cuales se cumplen este 2024 y que mejor manera de hacerlo que compartiendo su talento y creatividad, no solo en lienzos sino propuesta con su colección artesanal.

La muestra se encuentra abierta al público en el Atrio del Parque Cultural Reynosa y permanecerá ahí hasta el 28 de junio, la entrada es libre asiste con tu familia y no te arrepentirás Ancona siempre se ha caracterizado por el color de su obra y por hacer lo cotidiano maravilloso, ¡No te la puedes perder!

El artista plástico en la presentación al público expuso este texto: "Desde niño descubrí, sin tener plena conciencia de ello, que nací con habilidades para crear con mis manos. Pasé mi infancia, jugando con plastilina, pintando y fabricando objetos con cartón y madera. La vocación confusa de la juventud me llevó a estudiar arquitectura, ahora estoy convencido que en realidad lo único que me interesaba y necesitaba para mi futuro, era aprender dibujo técnico y hacer maquetas, nunca me visualicé diseñando espacios habitables, en una obra en construcción y mucho menos resolviendo temas estructurales y de materiales.

Grecia Jiménez directora de Parque Cultural Reynosa y el artista Miguel Ancona con invitados a la exposición.

La línea que divide la artesanía y el arte es muy delgada. Describirme como "artesano o artista" nunca me ha quitado el sueño, no necesito títulos, cargos y etiquetas que me definan, califiquen o certifiquen.

En 2024 estoy celebrando 41 años de haber presentado mi primer exhibición de unos incipientes dibujos con lápiz de color, realizados en el taller de pintura de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Como preámbulo a la exposición conmemorativa "Andar, Expo/Retro", que se presentará en una Galería del Instituto Reynosense para la Cultura y las Artes, con gusto les comparto "Vocación De Artesano", una colección de mi propuesta en el terreno artesanal.

Agradezco al Parque Cultural Reynosa y al Ateneo de Reynosa la amable invitación para realizar esta muestra, en donde estamos celebrando 10 años de haber iniciado juntos el proyecto de Exposiciones Mínimas".

Las manos de Ancona son las creadoras de estas bellas piezas artesanales.

HASTA EL 28 DE JUNIO

La muestra "Vocación De Artesano" estará hasta el 28 de junio en el Atrio del Parque Cultural Reynosa, para que el público pueda disfrutar del arte de este distinguido artista reynosense Miguel Ancona Reséndez.

Y como siempre EL MAÑANA DE REYNOSA destaca y con beneplácito da cobertura a estos eventos, que distinguen a nuestros artistas que con su arte enaltecen a nuestra ciudad y el licenciado Orlando Déandar y su esposa Esthela Ayala de Deándar ahora desde Fomento Cultural Reynosa A.C. brindan su gran apoyo incondicional a los artistas reynosenses y promueven sus logros y lo brillante de sus carreras como la de Miguel Ancona que lleva 41 años mostrando con éxito su talento en la plástica y como docente.

Los colores brillantes siempre enmarca sus obras.

Su amor por los gatos plasmado en su pasión por la pintura.