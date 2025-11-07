Realizan despedida a directora nacional

Una mañana de gran importancia para las Mesas Redondas Panamericanas que pertenecen a la zona VA fue el viernes 31 de octubre.

En esta ocasión siendo anfitrionas las socias de la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa, presidida por Abigail Barbosa de Acosta ofrecieron una despedida para Magdalena Santos de Tamez, Presidenta de la Asociación de Mesa Redondas Panamericanas de la República.

Agradecen a Magdalena Santos de Tamez Presidenta Nacional, Nora Iris Cantú de Valdez consejera Nacional de MRPRMAC, coordinadoras de la Zona, Mirthala García Guajardo y Cecilia Uraga, Ana María directora de la MRP de San Fernando y Abigail Barbosa de Acosta directora de la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa y anfitriona.

Cabe señalar que la festejada se encargó durante su gestión de renovar liderazgos y buscar nuevos enfoques para el beneficio de la organización, su principal objetivo fue de impulsar proyectos y fortalecer la asociación.

Socias de la Mesa Redonda Panamericana de Miguel Alemán presentes.

Asiste la Mesa Redonda Panamericana de San Fernando.

Esta reunión también sirvió para darle la bienvenida a la Bertha Hinojosa quien asume el cargo de directiva nacional, así como a las coordinadoras de nuestra zona Mirthala García Guajardo y Cecilia Uraga.

Estuvieron presentes socias de las mesas de Reynosa, Miguel Alemán, San Fernando, Valle Hermoso y Río Bravo, quienes compartieron una grata convivencia y agradecieron todo el apoyo que tuvieron por parte de Magdalena Santos de Tamez.

Socias de la Mesa Redonda Panamericana de Valle Hermoso.