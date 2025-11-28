Tienen tarde caribeña

Convocadas en su habitual cita mensual, las integrantes de la Mesa Redonda Panamericana de Reynosa asisten a su junta del mes de noviembre, presidida por Abigail Barbosa de Acosta, realizada en su lugar de costumbre.

Dando inicio con el informe de actividades, reportes administrativos y programación de actividades próximas a efectuarse.

¿Qué se presentó en la reunión?

Seguido se dio paso al programa por parte de las anfitrionas Lily Beas de Quezada y Martha Alicia Mier de Velazquez que presentaron al país de República Dominicana con un amplio programa cultural. Se habló sobre el segundo país más grande y diverso del Caribe, con vuelos directos desde las principales ciudades de Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa. Es un país que se destaca por la calidez de su clima y la hospitalidad de su gente, cuenta con una naturaleza extraordinaria, interesante historia y gran riqueza cultural.

Se puede bailar al ritmo contagioso del merengue, explorar antiguas ruinas, deleitarte con la mejor gastronomía o vivir aventuras ecoturísticas en los parques naturales, cordilleras, ríos y playas.

¿Quiénes fueron reconocidas en la reunión?

Asimismo, se felicitó a las cumpleañeras del mes que fueron: Irene Almodóvar de Campos y Olga Amelia Medina de Carrillo Mata, quienes estuvieron acompañadas por Concepción Arjona de Echánove y Amalia Delia Treviño de Ávila del comité de cortesía y social.

Para finalizar, degustaron una rica merienda y tuvieron un momento grato de compañerismo.