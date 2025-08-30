Celebran a una buena amiga

Celebran a una buena amigaDegustación de merienda y brindis por larga vida de Martha Alicia Mier Velázquez
Una reunión de amigas fue la disfrutaron para celebrar el cumpleaños de Martha Alicia Mier de Velázquez, en esta ocasión se reunieron a media tarde para compartir el pan y la sal.
La cita fue en un restaurante de la Zona Dorada, estuvieron presentes Angelina Estrada de Hernández, Maya de Leon, Margarita Martínez Heredia y Esperancita Arce, quienes compartieron con la festejada amena tarde.
Degustaron una rica merienda y brindaron por muchos años más de la festejada.
