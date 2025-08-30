Escena

Celebran a una buena amiga

Degustación de merienda y brindis por larga vida de Martha Alicia Mier Velázquez
  • Por: Blanca Castillo
  • 30 / Agosto / 2025 -
Una reunión de amigas fue la disfrutaron para celebrar el cumpleaños de Martha Alicia Mier de Velázquez, en esta ocasión se reunieron a media tarde para compartir el pan y la sal.

La cita fue en un restaurante de la Zona Dorada, estuvieron presentes Angelina Estrada de Hernández, Maya de Leon, Margarita Martínez Heredia y Esperancita Arce, quienes compartieron con la festejada amena tarde.

Degustaron una rica merienda y brindaron por muchos años más de la festejada.

